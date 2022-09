Funcionária de mercado é presa por comprar votos com cestas básicas, diz PF

Prisão em flagrante ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Uma mulher foi presa em flagrante por crime eleitoral, na tarde desta terça-feira (27), em ação conjunta da Polícia Federal (PF) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amapá.

De acordo com a PF, ela, que é gerente de um mercado no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, estaria comprando votos em troca de cestas básicas. A acusada não teve o nome divulgado pela polícia.

De acordo com as autoridades, cestas básicas eram distribuídas em troca de promessas de voto para dois candidatos, que concorrem aos cargos de deputados federal e estadual. Os nomes dos candidatos não foram revelados pelos investigadores.

As cestas básicas teriam sido adquiridas pelos dois candidatos e estavam sendo distribuídas no mercado onde a mulher foi presa.

O esquema funcionava da seguinte forma: as pessoas beneficiárias – eleitores – receberam antecipadamente cartões do tipo raspadinha que davam direito a uma cesta básica.

A dinâmica de crime eleitoral foi confirmada por alguns eleitores conduzidos até a sede da PF. Eles informaram que receberam os cartões em suas residências ou foram abordados na rua e lhes foram oferecidas o vale cesta.

A PF também apreendeu anotações que dão conta que mais de 300 cestas básicas foram ou seriam distribuídas nos mesmos moldes, em fortes indícios de compra de votos.

A pena para o crime de compra de votos é de até 4 anos de reclusão, além de cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado.