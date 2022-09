Furlan vitimiza esposa, mas omite verdade sobre pedidos de busca e apreensão

A campanha de Rayssa foi a primeira a pedir busca e apreensão nos endereços ligados a Davi. Os pedidos de ambos os lados foram negados

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido), decidiu partir para o ataque nas redes sociais contra o senador Davi Alcolumbre (UB). Num vídeo, ele acusa o parlamentar de pedir busca e apreensão na casa dele, mas omite o fato de também ter feito pedido semelhante dias antes.

O primeiro pedido de busca e apreensão foi feito no dia 1º de setembro pela coligação da primeira-dama Rayssa Furlan contra a coligação “Amapá para Todos”, que tem como candidato à reeleição do senador Davi. No dia 4 de setembro, a campanha de Davi também fez pedido idêntico contra Rayssa.

Furlan fez um vídeo onde tenta vitimizar Rayssa e sua família como se fosse alvos de uma conspiração.

“Tentou armar contra a nossa família. Pediu busca e apreensão da PF em nossa casa. Esse pedido foi feito em sigilo…o Judiciário de maneira correta negou”, diz o prefeito no vídeo.

Em outro vídeo, a campanha de Davi rebateu.

“(Furlan) Mente para enganar a população. O primeiro pedido partiu justamente a candidatura adversária. Quando se sentem lesados podem fazer pedidos à justiça, e quando a gente se sente não podemos?”, rebate a campanha do senador.

Os pedidos de ambos os lados foram negados pela justiça eleitoral, e afirmavam que havia irregularidades nos respectivos materiais de propaganda. No caso do material da Rayssa, por exemplo, a campanha de Davi afirmava que as informações sobre suplentes estavam erradas e o tamanho das letras em desconformidade com a legislação.