Guaracy acusa Jaime de traição e ameaça retirar apoio de igrejas

O candidato ao Senado chegou a entrar na justiça para proibir que os dois façam campanhas juntos

Por SELES NAFES

Depois do rompimento com Gilvam Borges (MDB), o candidato ao governo do Amapá, Jaime Nunes (PSD), está bem perto de ganhar mais um desafeto, e dentro da própria coligação: o pastor Guaracy Júnior (PTB), candidato ao Senado.

A assessoria da campanha de Jaime Nunes não comentou sobre o assunto.

A avaliação do pastor é de que Jaime o traiu ao declarar apoio a Rayssa Furlan (MDB), que é da coligação de Gilvam Borges. Na semana passada, Guaracy conseguiu uma decisão da justiça eleitoral proibindo Jaime e Rayssa de fazerem campanhas juntos, e determinou a retirada de todos os vídeos onde eles aparecem trocando apoio.

Guaracy alega que o Conselho de Cidadania e Liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular, formado por 17 pastores, decidiu pela suspensão imediata do apoio a Jaime.

Contudo, uma nova reunião do conselho foi marcada para a próxima sexta-feira (8) para reavaliar o assunto. O cenário, segundo Guaracy, é desfavorável ao candidato do PSD.

“A tendência deve ser pelo rompimento. Nas questões políticas a igreja toma decisão em conselho composto por 17 nomes, dentre eles 12 (a maioria) votou pela suspensão ao apoio. Nossa liderança se sente traída. Hoje a maior parte do conselho político é a favor do rompimento em definitivo”, adiantou o candidato ao Senado ao Portal SelesNafes.Com na manhã desta terça-feira (6).

Durante a pré-campanha e início da campanha oficial, Guaracy deu espaço para Jaime se aproximar dos fiéis da Igreja Quadrangular e de outras denominações. Foi assim na Marcha para Jesus e no Sermão da Montanha, evento que este percorreu 9 municípios. Mas como esta eleição é a mais atípica de todas…