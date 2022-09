Homem é filmado agredindo mulher em bar de Oiapoque

Polícia Civil do Amapá apura o caso, ocorrido a 600 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá apura o caso de um homem que aparece num vídeo agredindo – com um soco e com uma latinha de cerveja –, uma mulher durante uma briga generalizada em um bar, em Oiapoque, a 590 km de Macapá, durante o último fim de semana.

A confusão foi gravada por clientes. Nas imagens é possível ver que duas mulheres morenas brigam com uma loira. Os seguranças da festa tentam separar a confusão. É quando um homem de camisa cinza chega e desfere um soco na cabeça da loira.

Um outro rapaz empurra o agressor, mas ele não se intimida, faz xingamentos, diz estar defendendo a irmã e agride novamente a mulher, desta vez com uma latinha de cerveja. Após as agressões, a mulher ficou com o rosto todo ensanguentado.

O caso ocorreu na madrugada de sábado (3) para domingo (4) e teve grande repercussão na Internet.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, o Boletim de Ocorrência foi registrado pela vítima, de 45 anos, na noite de ontem.

“Agressor e vítima não mantém entre si relação íntima de afeto e nem familiar, razão pela qual não se aplica a Lei Maria da Penha. A vítima foi encaminhada à realização de exame de corpo de delito, e, se constatada que a lesão corporal é leve, será lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência”, falou o delegado.

A sanção para esse tipo de caso é de 3 meses a 1 ano de detenção. O autor e seu local de trabalho já foram identificados.

Nas redes sociais, o estabelecimento emitiu nota. Veja: