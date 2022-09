Homem mata ‘colega de copo’ com barra de ferro

Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma ação entres as forças de segurança pública, neste domingo (18), no município de Oiapoque, terminou na prisão de um homem acusado de matar um amigo. A Polícia Civil não divulgou o nome do acusado.

De acordo com o delegado Bruno Almeida, ele matou um “companheiro de copo” com um golpe de vergalhão, que atingiu o peito da vítima. Os amigos bebiam juntos em um terreno quando se desentenderam.

“O acusado tomava conta deste terreno. Eles bebiam juntos, quando se desentenderam e uma briga começou. A prisão ocorreu em flagrante”, comentou o delegado.

A prisão foi feita durante a Operação Hórus, realizada pelas Polícias Civil, Militar e Penal