Homicida foragido há 29 anos do Maranhão é preso no Amapá

Procurado morava há mais de 20 anos no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um homem de 59 anos de idade procurado por homicídio no Estado do Maranhão há quase 30 anos.

José Ribamar Rodrigues, o Zé Roxo, foi capturado pela equipe da Delegacia de Mazagão, na Região Metropolitana de Macapá.

O crime ocorreu no ano de 1993, na cidade de Viana, localizada a 214 km de São Luís (MA). A investigação aponta que Zé Roxo e seu irmão, Benedito Rodrigues Neto, conhecido como Neto Garimpeiro, mataram a tiros o lavrador Júlio Lindoso Santos, de 33 anos. Zé Roxo estava foragido desde o dia do homicídio.

O caso foi julgado em 2011. A sentença foi de 18 anos de reclusão para cada irmão. Neto Garimpeiro foi capturado por agentes da delegacia de Codó (MA), mas Zé Roxo veio para o Amapá.

Há mais de 20 anos ele morava em Mazagão. Constituiu casa própria e trabalhava de carteira assinada. Com ação conjunta das delegacias de Viana (MA) e Mazagão (AP), ele foi encontrado.

Zé Roxo estava trabalhando com pecuária em uma fazenda localizada na rodovia Santana/Mazagão quando os agentes descaracterizados o abordaram, na sexta-feira (16).

Ele não resistiu à prisão e de imediato soube que se tratava do processo da morte do lavrador. Para a polícia, ele disse que cometeu o crime porque tinha problemas pessoais com a vítima.

O condenado agora ficará no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará ser transferido de volta ao Maranhão.