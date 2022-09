HU, enfim, vai abrir as portas

Hospital da Universidade Federal do Amapá fica na zona sul de Macapá.

Atualizado às 19h46

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Com uma nova turma de concursados assinando contrato e a chegada de equipamentos, nesta quinta-feira (1º), o Hospital Universitário da Unifap (HU) está na contagem regressiva para, enfim, abrir as portas.

O superintendente do HU, Aljerry Dias, acredita que o hospital começará a funcionar em outubro, iniciando uma nova etapa na saúde pública amapaense.

O HU é a primeira unidade com a vocação prioritária para o ensino e a pesquisa no Estado, um hospital-escola, que formará profissionais e abrirá novos leitos de alta e média complexidade no Amapá.

“O HU Unifap recebeu uma série de equipamentos vindos da Ebserh [Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares], além dos equipamentos que já adquirimos aqui pela Unifap, equipamentos como ultrassom, raio-x, equipamento de endoscopia e vários outros equipamentos de uso hospitalar, para montar nossa enfermaria de clínica médica. Hoje, também, foi a convocação e assinatura de contrato dos concursados”, informou Aljerry.

Assinaram contrato médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e laboratórios, justamente para preparar o hospital para pleno funcionamento.

Regulação

O HU não vai ter atendimento de emergência. A forma de acesso será referenciada a partir de outras unidades de saúde, como as UBSs, por exemplo, que irão encaminhar os pacientes que necessitarem algum tipo de tratamento que o HU possa disponibilizar.

Por mais de um ano, antes mesmo de ser inaugurado para a função com o qual foi idealizado, o HU já cumpriu um importante papel: foi a principal referência de atendimento às pessoas com covid-19 do Amapá.