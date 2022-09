Idoso de 71 anos oferece R$ 2 e estupra menina de 10 anos a caminho da escola, diz polícia

Caso é investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher, da Polícia Civil do Amapá. Crime ocorreu na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um idoso de 71 anos foi preso, em flagrante na noite de sexta-feira (2), suspeito de estuprar uma menina de 10 anos, na zona norte de Macapá, que estava a caminho da escola. Ele é vizinho da vítima.

De acordo com a delegada Katiuscia Pinheiro, da Delegacia de Crimes Contra a Mulher, a investigação aponta que o idoso atraiu a criança para dentro de sua casa, sob a promessa de que lhe daria R$ 2. Quando a criança entrou, o homem a agarrou e a estuprou.

“Depois do estupro, a criança seguiu calada e foi direto para a escola. Na escola, a professora a percebeu estranha, introspectiva e tinha um ‘chupão’ no pescoço. Um coordenador e a professora conseguiram extrair o que havia acontecido”, detalhou a delegada.

A criança estava com medo de contar o que ocorreu, por medo de apanhar da mãe. Os dois educadores procuraram, imediatamente, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. Um exame acusou a ocorrência de ato libidinoso.

A prisão ocorreu assim que a criança contou quem praticou o crime. Na delegacia, o idoso permaneceu calado. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Agora será encaminhado ao Judiciário para audiência de custódia.

Informações sobre o nome do acusado e o bairro onde o crime aconteceu não foram divulgadas pelas autoridades. No entanto, a delegada ressaltou orientações aos pais e responsáveis.

“O alerta que deixo para os pais é de que orientem e esclareçam as crianças, cuidando para que elas consigam compreender situações que podem colocá-las em perigo e as partes do corpo que ela não deve deixar ninguém tocar. Sugiro livros ‘Não me toca, seu boboca!’ ou a regra ‘Aqui ninguém toca’. É importante orientar”.