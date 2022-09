Ouça a análise de Samuel 18

Compartilhamentos

Bom dia! O rei Saul desenvolveu um ódio mortal por Davi, principalmente porque ele andava com Deus e tinha a amizade com o filho do monarca, Jonatas. Também havia inveja, porque Davi era melhor que Saul em tudo e tinha reconhecimento do povo. O rei tentou assassinar Davi várias vezes, mas sempre falhou. Ouça a análise sobre este curioso capítulo 18 de Samuel com o pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!