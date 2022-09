Ipec: Clécio tem 50%, Jaime 36%

CANDIDATOS AO GOVERNO DO AMAPÁ

Coleta de entrevistas foi feita em todo o estado entre os 14 e 16 de setembro

Por SELES NAFES

A Rede Amazônica divulgou na noite deste sábado (17) a segunda pesquisa Ipec de intenção de votos para o governo do Amapá, nesta eleição. Em relação à primeira pesquisa, divulgada no dia 24 de agosto, o levantamento mostra que houve distanciamento entre o candidato do Solidariedade, Clécio Luís, e o candidato Jaime Nunes (PSD).

Veja abaixo o resultado comparando os dados das duas pesquisas:

24/08 e 17/09

1º Clécio (SD) tinha 41% e agora tem 50%

2º Jaime (PSD) saiu de 35% para 36%

3º Gilvam (MDB) tinha 5% e agora tem 4%

4º Gesiel (PRTB) 1% para 2%

5º Gianfranco (PSTU) 1%

Jairo Palheta (PCO) 2% para 1%

Nulo/Branco: 8% para 4%

Não sabe/Não respondeu 8% para 3%

O Instituto Inteligência em Pesquisa reúne a mesma equipe do antigo Ibope, e ouviu 800 pessoas entre os dias 14 e 16 de setembro, em 12 municípios.

A confiabilidade é de 95% com margem de erro de 3%. O valor da pesquisa é de R$ 103 mil.

Rejeição

O Ipec também perguntou em quem o eleitor não votaria de forma alguma. Nessa opção o entrevistado poderia apontar dois nomes, por isso o resultado dá mais de 100%.

24/08 17/09

Gilvam 38% para 50%

Jaime Nunes 19% para 24%

Clécio 21% para 22%

Gianfranco 8% para 17%

Jairo 12% para 17%

Gesiel 10% para 13%

2º turno

Clécio 54%

Jaime 40%

O número da pesquisa é de AP-04681-2022