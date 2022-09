Ipec votos válidos: Clécio tem 57%, Jaime 38%

Pesquisa foi divulgada na noite desta quinta-feira (29) pela Rede Amazônica

Por SELES NAFES

A Rede Amazônica divulgou na noite desta quinta-feira (29) a terceira pesquisa Ipec de intenção de votos para o governo do Amapá. Em relação à segunda pesquisa, divulgada no dia 17 de setembro, o levantamento mostra que houve distanciamento entre o candidato do Solidariedade, Clécio Luís, e o candidato Jaime Nunes (PSD).

Veja abaixo o resultado comparando os dados das duas pesquisas:

17/09 e 29/09 ESTIMULADA

1º Clécio (SD) tinha tem 50% e agora tem 54%

2º Jaime (PSD) tinha 36% e agora tem 39%

3º Gesiel (PRTB) de 2% foi para 1%

4º Gilvam (MDB) tinha 4% e caiu para 1%

5º Jairo Palheta (PCO) tinha 2% e caiu para 1%

5º Gianfranco (PSTU) manteve 1%

Nulo/Branco: 6% para 3%

Não sabe/Não respondeu 3%

VOTOS VÁLIDOS

Clécio 57%

Jaime 38%

2º TURNO

Clécio 55%

Jaime 39%

O Instituto Inteligência em Pesquisa reúne a mesma equipe do antigo Ibope, e ouviu 800 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro, em 12 municípios.

A confiabilidade é de 95% com margem de erro de 3%. O valor da pesquisa é de R$ 103 mil.