Irmã de candidata é presa com santinhos e R$ 11 mil

Flagrante ocorreu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Um homem, de 49 anos, e uma mulher, de 53, foram presos nesta sexta-feira (30) em Macapá após ser denunciado por compra de votos. O flagrante foi feito em uma ação conjunta da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Amapá.

Segundo a polícia, o casal transportava em um carro, aproximadamente, R$ 11 mil e diversos santinhos de candidatos ao cargo de deputado federal e deputada estadual. A mulher presa é irmã da candidata que estava com a foto nos santinhos.

Apresentados na sede da Polícia Federal, na zona norte de Macapá, os acusados foram autuados por compra de votos.

Caso se comprove o envolvimento dos candidatos, poderá haver a perda do mandato, caso sejam eleitos. As autoridades não revelaram quem eram os candidatos do material de campanha apreendido.