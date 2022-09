Jaime arrecada R$ 4,1 milhões do ‘fundão’ e ultrapassa teto do TSE

Depois de Jaime, apenas Gilvam recebeu recursos oficiais. O restante ainda não recebeu ou não tem direito

Por SELES NAFES

O candidato ao governo do Amapá pelo PSD, Jaime Nunes, é o campeão de arrecadação na campanha deste ano, especialmente fundo eleitoral, o “fundão”. Dos R$ 4,1 milhões que arrecadou até agora, R$ 3 milhões são PSD nacional e R$ 1 milhão do diretório estadual.

Os dados estão no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A maior despesa da campanha, até agora, foi com serviços advocatícios (R$ 520 mil) e com impulsionamentos no Facebook (R$ 21 mil).

Os R$ 4,1 milhões ultrapassam o teto de gastos estabelecido pelo TSE para a campanha de governador no Amapá, que é de R$ 3,1 milhões para 2022

O site mostra ainda que, além de Jaime, apenas Gilvam recebeu até agora recursos provenientes do fundo eleitoral. O restante dos candidatos ou ainda não recebeu nada, ou recebeu de doações de terceiros.

Acompanhe:

Gilvam Borges (MDB), R$ 500 mil

Gianfranco Gusmão (PSTU), R$ 16,9 mil

Clécio Luís (SD), R$ 12,9 mil

Gesiel Oliveira (PRTB), R$ 0,00

Jairo Palheta (PCO) R$ 0,00.

No caso de Jairo Palheta, o TSE suspendeu o repasse de fundo por avaliar que a legenda estaria usando discursos contra a democracia. Jairo Palheta continua fazendo campanha, e recorre da decisão da justiça eleitoral que indeferiu a candidatura dele.