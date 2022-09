Jaime avalia não ir ao debate da Rede Amazônica

Interlocutores do candidato têm reclamado da quantidade de candidatos convidados

Por SELES NAFES

O candidato ao governo do Amapá pelo PSD, Jaime Nunes, vem dando sinais de que não pretende participar do debate da Rede Amazônica, marcado para amanhã (27). A coordenação da campanha do empresário e vice-governador vem argumentando de forma recorrente com interlocutores da emissora que seriam necessários pelo menos 4 convidados para o debate.

O debate da Rede Amazônica vem sendo discutido com os representantes das coligações desde o primeiro semestre. Eles aceitaram participar do programa, concordaram com as regras e o modelo do debate.

A emissora usou a prerrogativa da legislação eleitoral que permite que apenas os candidatos de partidos que tenham cinco parlamentares no Congresso Nacional sejam convidados, o que não é o caso de Gesiel Oliveira (PRTB) e nem de Gianfranco Gusmão (PSTU).

Até agora a campanha de Jaime não disse que ele não irá ao debate, mas a percepção dos jornalistas da emissora é de que ele faltará.

É provável que Jaime participe apenas do debate na emissora que pertence à família dele, a TV Equinócio (Record), que está marcado para a quarta-feira (28). A emissora decidiu na semana passada realizar o debate, e passou a divulgar o programa mesmo antes de convidar os candidatos.