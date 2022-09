Jaime encerra especulações e confirma participação no debate de hoje

Debate será às 22h30min

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O candidato ao governo do Amapá pelo PSD, Jaime Nunes (PSD), decidiu participar do debate da Rede Amazônica, encerrando as especulações que ele mesmo ajudou a alimentar nos últimos dias.

Além dele, foram convidados Clécio Luís (SD) e Gilvam Borges (MDB). Gesiel Oliveira (PRTB) e Gianfranco Gusmão (PSTU) não estarão presentes porque os partidos deles não possuem representatividade mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional, critério que a legislação faculta às emissoras na hora de decidir quem chamar.

No último dia 14, as três coligações confirmaram participação, mas nos últimos dias a campanha de Jaime passou a questionar de forma recorrente a presença de apenas três debatedores, criando uma incerteza sobre o candidato do PSD e atual vice-governador do Estado.

Internamente, a campanha de Jaime avaliava que ele poderia estar em desvantagem diante de dois adversários, especialmente de Gilvam Borges, um ex-aliado que virou desafeto declarado. Esse embate direito pode causar desgaste, mas a ausência também poderia ser ainda pior. Ontem (26) durante o dia, o jornalismo da emissora foi avisado que Jaime estaria afônico, o que aumentou ainda mais a dúvida.

À noite, no entanto, a campanha dele divulgou em suas redes sociais um card confirmando a participação no debate, que começa às 22h30min, logo depois da novela Pantanal.