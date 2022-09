Jairo Palheta diz que cancelará privatização da CEA e a da Caesa: ‘automaticamente’

O candidato do PCO foi o primeiro da rodada de entrevistas da 104,3 FM com o portal SN

Por SELES NAFES

O candidato ao governo do Amapá pelo PCO, Jairo Palheta, disse nesta quarta-feira (7) que cancelará a privatização da CEA e da Caesa. Foi durante a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado que a 104,3 FM (Tarumã) está realizando em parceria com o Portal SelesNafes.Com.

Durante 40 minutos, Jairo foi questionado sobre trechos do plano de governo dele apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Entre as propostas, está o aumento do salário mínimo de R$ 1,2 mil para R$ 7 mil a todos os trabalhadores do Amapá, além da redução da carga horária de trabalho.

Pela proposta de Jairo, essa redução para 35 horas semanais começaria pelas empresas que prestam serviços ao governo do Estado, principalmente as terceirizadas da rede hospitalar.

“Começaremos por essas empresas como exemplo. Quando eu trabalhava numa empresa dessas no Hcal, descobri que a empresa recebia mais de R$ 4 mil e eu recebia apenas R$ 1.080,00. Ou seja, o dinheiro não vai pro trabalhador. Além disso, o produtor precisa passar mais tempo com a família. Não somos uma máquina que só produz”, justifica.

Sobre a proposta de reestatização da CEA e da Caesa, Jairo adiantou que este será um dos primeiros atos seus como governador, e que ocorrerá “automaticamente” por decreto.

“Quando o gestor privatiza, ele está passando para si mesmo um atestado de incompetência. Não é o sistema que é ruim, é o gestor. E não é só isso. Essas concessões são entregues para grupos próximos que depois podem financiar as campanhas eleitorais deles”, avaliou.

Candidatos

A rodada de entrevistas com os candidatos foi discutida com representantes das coligações, em reunião na última segunda-feira (5) no escritório do Portal SN com a condução do jornalista Silvio Sousa. Ficou acertado que a entrevista de 40 minutos será dividida entre temas do plano de governo e da campanha, além de dois minutos para considerações finais.

Pelo sorteio realizado com a participação dos representantes, a ordem das entrevistas será a seguinte.

Jairo (quarta-feira, 7)

Clécio (quinta-feira, 8)

Gesiel (sexta-feira, 9)

Jaime (segunda-feira, 12)

Gianfranco (terça-feira, 13)

Gilvam Borges (quarta-feira, 14)