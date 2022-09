Justiça manda Rayssa apagar ataque contra jornalista Silvio Sousa

Candidata ao Senado tentou descredibilizar notícia desqualificando jornalista que mantém um blog

Por SELES NAFES

A juíza Nelba Siqueira, da 3ª Vara Cível de Macapá, determinou que a candidata ao Senado, Rayssa Furlan (MDB), apague uma postagem em que ataca o jornalista Silvio Sousa. O post acusa Silvio de divulgar fake news.

A postagem foi feita nas redes sociais de Rayssa no dia 22 de agosto, mesmo dia em que chegou no TRE uma ação de impugnação da candidatura. A ação é movida por um candidato a deputado estadual que alega problemas com a desincompatibilização da candidata da função que exercia como médica na rede pública e de empresas das quais ela é sócia. O processo ainda não foi julgado pelo TRE, mas virou notícia em vários veículos de comunicação.

Para tentar descredibilizar a notícia, Rayssa decidiu desqualificar o jornalista, e postou em sua rede social uma foto de Silvio Sousa com o carimbo de fake news, e um print da manchete do blog de Silvio a respeito do tema.

O jornalista buscou a justiça para pedir uma retratação da candidata, por considerar que houve ofensa a sua reputação profissional.

A magistrada concedeu liminar para que a candidata apague imediatamente a postagem, por considerar que ela excedeu o limite da liberdade de expressão, e ainda estimulou seguidores a promover ofensas pessoais ao jornalista.

No entanto, a juíza só apreciará o pedido de retratação pública depois de receber a manifestação da defesa de Rayssa.

Nelba Siqueira determinou a aplicação de multa de R$ 500 até o limite de R$ 20 mil, se houver descumprimento da liminar, e determinou a notificação de Rayssa, do Facebook (também dono do Instagram) e do Twitter.