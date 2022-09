Laranjal do Jari ganha sede da Defensoria Pública

Com mais essa inauguração, DPE do Amapá passou a ser a única do país presente em todas as comarcas do seu Estado.

Com a entrega da nova sede no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá, a Defensoria Pública do Estado do Amapá (DPE/AP) passou a ser a única em todo o país a estar presente em todas as comarcas da sua unidade federativa. O espaço foi inaugurado no último sábado (3).

A estrutura tem mais de 450 m² e foi projetado para oferecer atendimentos individualizados com conforto e privacidade aos cidadãos.

A equipe da nova sede da Defensoria Pública em Laranjal do Jari é composta por três defensores públicos, cinco assessores e três estagiários.

O defensor público-geral, José Rodrigues, enfatizou que a DPE/AP já possui sedes novas também nos municípios de Oiapoque, Calçoene e Amapá; duas obras estão em andamento em Macapá, outras cinco no interior, e o Núcleo Regional de Ferreira Gomes já concluído e será o próximo a ser entregue à população.

“Laranjal do Jari é o terceiro maior município do Amapá, e está em uma localização estratégica pois certamente fará a diferença também para os vizinhos Vitória do Jari e Monte Dourado [distrito do município paraense de Almeirim]”, declarou.

O governador Waldez Góes (PDT) ressaltou que a entrega da nova unidade fortalece a assessoria jurídica à população, assegurando direitos fundamentais, especialmente a grupos sociais que não têm como arcar com os custos de um atendimento jurídico particular.

Góes relembrou, ainda, que desde 2019, a Defensoria Pública do Amapá possui autonomia orçamentária e administrativa, que possibilita a ampliação de investimentos e atendimentos à sociedade.