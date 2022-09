Liberação de Rayssa revela fragilidade da aliança entre Furlan e Gilvam

A candidata ao Senado poderá fazer campanha com Jaime, mesmo sendo do MDB do também candidato Gilvam Borges

Por SELES NAFES

A candidata ao Senado pelo MDB, Rayssa Furlan, poderá unir agendas e pedir votos para o vice-governador e candidato ao governo, Jaime Nunes (PSD). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1º) pela campanha de Jaime.

O acordo selado nos bastidores é de que essa união não será considerada um ato de infidelidade partidária por parte de Rayssa, já que o MDB tem como candidato ao governo Gilvam Borges.

O Portal SelesNafes.Com apurou que Gilvam, pressionado, deu anuência à liberação de Rayssa. O candidato ao governo é o único dentro do partido que ainda não recebeu um centavo do fundo eleitoral, mesmo sendo o presidente regional da legenda. Rayssa, por outro lado, já tem R$ 2 milhões em caixa para a campanha.

O Portal SN revelou ontem (31) que Gilvam virou alvo de “fogo amigo” dentro do partido numa estratégia conduzida por dissidentes junto ao presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. O objetivo era segurar o repasse do fundo eleitoral para Gilvam e enfraquecer a artilharia dele para cima de Jaime Nunes, seu ex-aliado.

Rayssa entrou no pacote a pedido do marido, o prefeito Dr Furlan, que se desfiliou do Cidadania, e agora também poderá fazer campanha com Jaime.

Este novo cenário mostra a fragilidade da aliança de Furlan e Gilvam, que atendeu o pedido do prefeito para filiar Rayssa e indicá-la para a corrida ao Senado.