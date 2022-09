Lucas garante R$ 8 milhões para cirurgias bariátricas e oncológicas no S. Camilo

Cirurgias serão realizadas no Hospital São Camilo

Por SELES NAFES

O Hospital São Camilo, em Macapá, aderiu ao programa Barisus, do SUS, e receberá o aporte de R$ 8 milhões articulados pelo senador Lucas Barreto (PSD). O recurso vai garantir a realização de cirurgias bariátricas e oncológicas para pacientes da rede pública.

O anúncio da garantia dos recursos foi feita ontem (8) pelo parlamentar, durante lançamento do programa no Hospital São Camilo. O senador explicou que a estrutura do hospital, com suporte clínico e UTI, permitirá que os pacientes recebam suporte adequado, já que dependerão de terapia intensiva.

De acordo com o parlamento, já existem mais de 1 mil pacientes inscritos no programa Barisus, no Amapá.

“São homens e mulheres que estão acima do peso, com graves comorbidades, como diabetes e hipertensão, muitas prostradas e com dificuldades até mesmo para locomoção. As cirurgias serão um alento para esses pacientes que terão suas saúdes restabelecidas e as vidas renovadas”, avaliou Lucas Barreto, que discursou durante o evento que marcou o lançamento do programa.

“Já são mais de 300 cirurgias realizadas, o que demonstra o grande acerto na pactuação realizada com o Hospital São Camilo”, acrescentou.

Além disso, o senador Lucas Barreto anunciou a liberação de recursos para cirurgias de colocação de próteses necessárias em alguns procedimentos oncológicos.

“Continuamos trabalhando para acelerar as cirurgias e diminuir a demanda hoje existente. A saúde, como todos vocês sabem, é vida e a vida sempre será prioridade no nosso mandato”.