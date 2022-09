Médico é conduzido após flagrante de compra de votos

Autuação ocorreu no residencial São José, no Bairro do Buritizal

Por LEONARDO MELO

Um candidato a deputado estadual do Amapá responderá a processo por compra de votos, após flagrante realizado por equipes do Ministério Público Eleitoral e Polícia Federal, na última quinta-feira (15). A autuação só foi possível graças a uma denúncia anônima.

O flagrante ocorreu no residencial São José, no Bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá. A denúncia era de que um médico estaria realizando consultas no conjunto em nome do candidato, que não teve a identidade revelada pelas autoridades. O médico estaria sendo remunerado pelo político para prestar o atendimento em troca de votos.

O médico e testemunhas foram conduzidas para a sede da Polícia Federal, onde ocorreu autuação em flagrante.

No apartamento onde ocorria o atendimento foram encontrados material de campanha do candidato e uma lista de eleitores que seriam atendidos.

“Santinhos do candidato em questão eram dados aos eleitores consultados. Além disso, um veículo dava suporte à conduta ilícita, que é de propriedade do postulante ao cargo no legislativo estadual”, informou o MP Eleitoral.

Denúncias com fotos, vídeos e informações devem enviadas para o WhatsApp (96) 99184-6549. O MP Eleitoral afirma que a identidade do denunciante será mantida em sigilo.