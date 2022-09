Militante agressivo nas redes sociais é autuado por fake news

Jonatas Nascimento, que se identifica como "O Fabuloso" chega em delegacia para prestar depoimento

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá autuou um militante político pelo crime de difamação nas redes sociais. A vítima é um apoiador do candidato Clécio Luís (SD) e teria sido alvo de fake news.

Os nomes não foram divulgados pela polícia. Porém, o Portal SelesNafes.Com apurou que o acusado é Jonatas do Nascimento, que presta serviço de sonorização para a prefeitura de Macapá desde o início do governo Furlan pela empresa Fabuloso Publicidades. Ele também se identifica nas redes sociais como “O Fabuloso Carro-Som”.

De acordo com a investigação, Fabuloso e a vítima teriam discutido sobre política. O infrator teria postado áudios com informações falsas e ofensivas a respeito da vítima apontada por ele como alguém que passou a noite no Iapen sendo “marido” de bandido, mesmo sendo familiar do candidato Clécio, e que no lugar da vítima não aceitaria isso.

O ofendido procurou a polícia e apresentou todos os áudios com demais conteúdos de baixo calão ao delegado Nixon Kennedy, da 9ª DP, afirmando nunca ter sido preso, e tampouco é familiar de Clécio. O homem disse que ao receber diversas mensagens ofensivas de Fabuloso nas redes sociais por conta de política, teve a imagem pessoal e profissional manchada.

A situação ocorreu em agosto. Ao ser intimado, Fabuloso compareceu na delegacia no último dia 21, e disse em depoimento que a vítima não estava no grupo onde teria ocorrido a difamação. Além disso, que não lembrava do fato porque eram postados vários áudios sobre política e outros assuntos durante o dia.

Mas Fabuloso entrou em contradição ao afirmar que não recordava o motivo, mas que encaminhou os áudios por também ter sido ofendido pela vítima.

O caso será encaminhado para audiência na justiça que deve resultar num termo circunstanciado. Após prestar esclarecimentos, Fabuloso foi liberado e se disponibilizou a se apresentar no juizado quando for devidamente notificado.