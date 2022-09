Mina Tucano entra em recuperação judicial e gera incertezas no Amapá

A empresa emprega cerca de 500 pessoas no Amapá e o comunicado não deixa claro qual será o destino desses trabalhadores.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A exploração de ouro no município de Pedra Branca do Amapari, no centro-oeste amapaense, está com o futuro incerto.

Em comunicado, a empresa declarou que no dia 9 de setembro a 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro deferiu o pedido de recuperação judicial da Mina Tucano e suas sócias.

Situação similar já havia ocorrido dias antes, na Justiça canadense com a Great Panther Mining, da qual a Mina Tucano é subsidiária.

Dentre as justificativas, a empresa informou que a recuperação judicial é a medida mais adequada para preservar as atividades e a função social da Mina Tucano.

“Viabilizando a otimização da sua estrutura de capital e sua adequação à situação operacional, financeira e econômica que tem enfrentado nos últimos meses, especialmente diante de problemas geotécnicos na cava Urucum Centro-Sul, bem como da conjuntura externa que abarca a pressão inflacionária em 2022, chuvas acima no normal e o atraso na disponibilização e mobilização de equipamentos pelos principais fornecedores”, diz trecho da nota.

Do que compreende-se, portanto, a inflação, problemas em uma parte da mina, as chuvas e atraso no recebimento de insumos seriam, então, as causas da crise da empresa em Pedra Branca.

A nota não deixa claro, no entanto, se as atividades estão paralisadas e o que ocorreu – ou irá ocorrer –, com os atuais empregados da mineradora, ainda que em dado momento a empresa fale em geração de empregos.

“A expectativa é que o ajuste de estrutura de capital viabilizará a geração de empregos, de receita e tributos, sempre reforçando o compromisso da Mina Tucano com as comunidades locais, o Estado do Amapá e parceiros locais”, diz outro trecho da nota.

Na conclusão, o enigmático comunicado fala sobre uma possível venda da empresa.

“Mina Tucano e suas sócias avaliam a busca de parceiros financeiros adicionais (novos credores, investidores de capital ou parceiros de joint venture) para permitir o reinício das operações de mineração. (…) bem como a possibilidade de maximização do valor da Mina Tucano por meio da venda a um investidor qualificado”, conclui o comunicado.

O Portal SelesNafes.com questionou sobre como está a situação dos trabalhadores da empresa e a mineração, e pediu mais detalhes sobre as operações da empresa. Não houve resposta.

Cerca de uma semana atrás, dirigentes da Mina Tucano reuniram-se com o Governo do Amapá, mas tampouco o resultado das conversas foi divulgado.

Pedra Branca do Amapari, que experimenta cerca de uma década de robusto crescimento econômico e demográfico, tem uma interrogação sobre o seu futuro imediato e também de longo prazo.



Veja o comunicado na íntegra:

“A Mina Tucano Ltda. (Mina Tucano) informa aos seus colaboradores, parceiros comerciais e ao público em geral que, em 9 de setembro de 2022, o Juízo da 1ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial da Mina Tucano e suas sócias.

O deferimento do ajuizamento confirma o entendimento da administração da Mina Tucano de que a recuperação judicial é a medida mais adequada para preservar as atividades e função social da Mina Tucano, viabilizando a otimização de sua estrutura de capital e sua adequação à situação operacional, financeira e econômica que tem enfrentado nos últimos meses, especialmente diante de problemas geotécnicos na cava Urucum Centro-Sul, bem como da conjuntura externa que abarca a pressão inflacionária em 2022, chuvas acima do normal e o atraso na disponibilização e mobilização de equipamentos pelos principais fornecedores.

Com isso, a Mina Tucano também reafirma seu compromisso de buscar uma solução ordenada e coordenada com os interesses dos seus colaboradores e parceiros comerciais, sempre com o objetivo de evoluir na reorganização gradual das atividades e preservar a função social da Mina Tucano. A expectativa é de que o ajuste da estrutura de capital viabilizará a geração de empregos, de receita e tributos, sempre reforçando o compromisso da Mina Tucano com as comunidades locais, o Estado do Amapá e parceiros locais.

Em paralelo, Mina Tucano Ltda. e suas sócias continuarão avaliando alternativas que lhes permitam buscar um acordo com o conjunto de seus credores. Dentre as possíveis medidas de recuperação, além da renegociação de créditos, Mina Tucano e suas sócias avaliam a busca de parceiros financeiros adicionais (novos credores, investidores de capital ou parceiros de joint venture) para permitir o reinício das operações de mineração e o desenvolvimento potencial do projeto subterrâneo, bem como a possibilidade de maximização do valor da Mina Tucano por meio da venda a um investidor qualificado.”