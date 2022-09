Mistério sobre sumiço de professor completa 20 dias

Josué Marques Baía foi visto pela última vez no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Completaram-se, nesta quarta-feira (14), 20 dias do misterioso desaparecimento do professor e advogado Josué Marques Baía, de 46 anos, sem que a família ou mesmo a polícia tenham pistas concretas do que pode ter ocorrido.

O Portal SelesNafes.com conversou com a esposa de Josué, Ana Cláudia Palheta que contou sobre estes dias de agonia e aflição que ela, toda família e amigos tem passado. Para piorar, a filha do casal que tem seis anos de idade, é muito apegada ao pai e está bem perto de fazer aniversário. Como uma criança dessa idade, ela tem noção do desaparecimento do pai, mas sem compreender tudo o que está acontecendo.

“É uma ligação muito forte que ele tem com a filha, então, a filha chora e você imagina pra mim o que está sendo difícil ter que juntar forças pra dar força pra ela. E tem horas que eu não aguento, e ela me vê chorando e me diz: ‘mãe, você diz que a gente deve ter força, que a gente não deve chorar’. Imagina você ouvir de uma criança que ela só vai ser feliz se tiver o pai ao lado dela”, desabafou a professora Ana Cláudia.

Também perguntamos sobre o que ela acha que pode estar acontecendo.

“Em relação a dizer o que eu acho, infelizmente, eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que ele estava passando por um problema depressivo muito grande. A família estava ajudando, os amigos estavam ajudando nessa recuperação, mas, infelizmente, a depressão dele estava muito grande.

Sem novidades

O Portal SN também conversou com o delegado responsável pelas investigações do caso, Luã Brito, que se limitou a dizer que a Polícia Civil está fazendo buscas e diligências para tentar encontrar Josué. Ele acredita que em alguns dias poderá dar informações mais concretas sobre alguma das linhas em investigação.

Ana Cláudia pede que em caso de informações, que polícia seja acionada.