Morador de rua é achado morto em mata da antiga ICOMI

Possível crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá abriu investigação para apurar a morte de um morador de rua da cidade de Santana, a 17 km de Macapá, que foi achado em uma mata da antiga ICOMI, na Área Comercial.

A vítima foi identificada como Anderson Cunha Souza, de 33 anos, que geralmente era visto no local chamado de “Beringela”, conhecido por agrupar usuários de drogas.

O corpo foi encontrado, por volta das 12h30 de segunda-feira (26), por agricultores da Feira do Produtor, que ocorre toda segunda-feira na Avenida Santana, principal via da cidade. A vítima estava em uma área de mata que fica na área da antiga ICOMI.

O cadáver apresentava sangramento na cabeça. A PM confirmou que o homem apresentava sinais de espancamento. Por isso, inicialmente, a polícia trata o caso como homicídio.

De acordo com o tenente Fernando Duarte, oficial de área do 4° Batalhão da PM, Anderson já havia sido preso por homicídio, no ano de 2015. Ele estava em liberdade condicional desde 2016.

O corpo de Anderson foi removido pela Polícia Científica. Peritos e investigadores da 1ª DP de Santana analisaram a cena do crime.