Moradores fecham BR-156 cobrando manutenção em ramal

Protesto reuniu moradores de várias comunidades ao longo da rodovia, na área rural de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Moradores de diversas comunidades do ramal do Torrão do Matapi, na área rural de Macapá, interditaram o tráfego de veículos de um trecho norte da BR-156, na altura do quilômetro 11, na tarde desta quarta-feira (21).

Os moradores temem que o inverno chegue e que a situação piore ainda mais, sem a devida manutenção, como relatou a agricultora Claudete da Costa Pinheiro, de 47 anos.

“O problema é o nosso ramal. O ramal, aqui, do Igarapé das Armas até Nova Colina, e vara pro [município de] Porto Grande, só que ele está intrafegável. Não temos nenhuma ajuda do poder público. Já metemos documento e só damos com a cara na porta. Então fechamos a BR-156”, justificou.

A interrupção foi de cerca de uma hora e meia. Claudete esclarece que são sete comunidades que dependem dessa estrada vicinal: São Thiago do Matapí, Areal do Matapí, Formigueiro do Matapí, Igarapé das Armas, Ramal dos Maranhenses, Comunidade do Barreiro e Assentamento Monte Sinai.

A agricultora relatou que há risco aos alunos que utilizam o ramal quando vão para escola e que já houve vários acidentes.

Além disso, a comunidade que realizou a manifestação, frisou que se tratou de um ato pacífico e de alerta. Contudo, caso não sejam atendidos, os moradores não pretendem reabrir o tráfego da estrada até que tenham uma medida concreta.

“Liberamos a BR e demos um prazo de 15 dias pra gente ter uma resposta para o nosso ramal, porque se nós não tivermos essa resposta, iremos fechar de novo, sem hora pra abrir”, prometeu Claudete.