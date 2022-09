Morte no trânsito: homem teria se atirado na frente de carro

Caso ocorreu pouco antes das 7h, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado na manhã desta terça-feira (27), na zona sul de Macapá.

O caso ocorreu pouco antes das 7h, na Rua Santos Dumont, no trecho entre as Avenidas 13 de setembro e Pedro Lázarino, no Bairro Buritizal.

Segundo informações preliminares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a condutora do veículo envolvido, um Siena, disse que o homem transitava pelo local, e, repentinamente, se jogou na frente do veículo em movimento.

Como a ação foi muito rápida, ela não teve tempo de reação. O homem ficou preso em baixo do carro e foi arrastado por alguns metros.

A vítima ficou com diversas fraturas expostas – principalmente na cabeça – e não resistiu. A condutora permaneceu no local até a chegada da polícia. Depois, foi encaminhada à delegacia para prestar mais esclarecimentos.

O BPTran divulgou que o teste do etilômetro da condutora atestou 0,0 mg/l para alcoolemia – resultado negativo. Uma outra pessoa esteve no local para retirar o veículo, que teve o para-choque sacado.

A vítima não portava nenhum documento e nenhuma pessoa que esteve no local a reconheceu.