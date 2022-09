Mulher ajudou a matar ‘amiga’ grávida com 20 facadas, diz polícia

Crime ocorreu no município de Vitória do Jarí, região sul do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Em uma semana, a Polícia Civil do Amapá concluiu a investigação do assassinato de Sabrina Alves de Souza, morta grávida de 2 meses, com mais de 20 facadas dentro de casa e na frente do filho de 7 anos, na noite do dia 30 de agosto.

Dentre os sete envolvidos identificados, está uma amiga da vítima, conhecida como Geane Lobato Corrêa, de 29 anos, que teve participação direta no crime.

A investigação foi comandada pelo delegado Erivelton Clemente, da Delegacia de Vitória do Jari, município onde ocorreu o assassinato foi praticado.

Ele apurou que tudo foi motivado por dívidas ao tráfico de drogas. No celular da vítima, foram encontradas várias conversas da ligação dela com uma facção criminosa e que ajudaram a elucidar o caso.

Após o homicídio, membros da facção ainda tentaram confundir a investigação, propagando a informação de um falso feminicídio. Porém, a inteligência da PC juntou as peças do quebra-cabeça. Com o auxílio de câmeras de monitoramento e de testemunhas, chegou aos autores.

“A ‘amiga’ dela, também envolvida com o tráfico, recebeu os dois executores, que são de Laranjal do Jari, na casa dela. Acolheu eles lá e os escondeu. Eles não conheciam a vítima pessoalmente. Essa colega dela foi fundamental na prática desse crime bárbaro”, detalhou o delegado.

Ainda de acordo com ele, os assassinos chegaram em Vitória do Jari um dia antes do cometimento do crime. Foi a ‘amiga’ que abasteceu uma embarcação rabeta para buscar os criminosos. Segundo a polícia, também foi Geane Lobato quem levou os dois criminosos até a casa de Sabrina Alves para executá-la.

“Os dois estavam de capuz no rosto, chamaram a vítima duas vezes e ela não respondeu. Aí, eles deram uma ‘pezada’ na porta, arrombam a porta e adentraram a casa da vítima, que estava só de toalha após o banho, e foi morta em cima da cama na frente do filho”, resumiu.

O delegado acredita que a vítima teve a oportunidade de fugir, porém, não quis deixar o filho de 7 anos sozinho na casa, pois, provavelmente, ele seria morto no lugar dela.

A criança que presenciou o crime foi encaminhada para assistência psicológica no Conselho Tutelar e ficará sob os cuidados da avó.

Os mandantes do crime estão presos em Macapá, no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Eles são líderes da facção criminosa. A dívida da vítima era em torno de R$ 2 mil a R$ 3 mil, segundo a polícia.

Acusados

Dos sete envolvidos, quatro pessoas foram presas, três em Vitória do Jari e um dos executores, preso em Laranjal.

São eles: Geane Lobato Corrêa, de 29 anos; Adriano Duarte Pantoja, de 18 anos – responsável pelos corretivos da facção; Elianei Leão, de 40 anos – que ganhou drogas de Geane para comprar o combustível para o transporte dos assassinos; Jheymison Santos Souza, de 25 anos – um dos executores. Os outros já tiveram o pedido de prisão e apreensão solicitados. Veja a ação da polícia:

As facas utilizadas no crime foram apreendidas, assim como a embarcação utilizada para transporte e fuga dos criminosos.

Todos os envolvidos, na medida de suas participações, irão responder por homicídio duplamente qualificado – por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima – e crime de aborto.