Mulher se apropria de R$ 560 mil guardados pelo ex-marido para um amigo, diz polícia

Parte do dinheiro foi recuperado pela Polícia Civil do Amapá em dois endereços de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá recuperou, na quarta-feira (21), parte de um valor em dinheiro pertencente a um empresário, que foi vítima de apropriação indébita. O crime, investigado pela equipe da 6ª Delegacia de Polícia da Capital, ocorreu no mês de agosto.

De acordo com a delegada Andreza Monteiro, ao denunciar o caso, a vítima contou que pediu para um amigo guardar R$ 560 mil em espécie, adquiridos da venda de um imóvel e pagamentos por serviços prestados.

O empresário presentou duas testemunhas, uma gravação telefônica e documentos que embasavam a versão. Entretanto, o fim do casamento deste amigo começou a dar dor de cabeça para a vítima.

“Pouco depois, o amigo teve o fim de seu relacionamento de forma conflituosa e teve que deixar a casa por meio de uma Medida Protetiva de Urgência, por isso o amigo deixou os valores na casa, aonde ficou sua [agora] ex-mulher”, explicou a delegada.

Após se distanciar da casa, o amigo soube que a ex-mulher teria encontrado os valores e estava a gastá-los, mesmo tendo sido avisada que o dinheiro era do empresário.

“Diante dos fatos e provas, foi feito o pedido de busca e apreensão, que foi deferido [na terça 20] pelo juiz e cumprido [na quarta 21] pela equipe da 6ª DP de Macapá. Diligenciamos, primeiramente na casa da investigada, aonde, após apresentado o mandado judicial, foram feitas buscas e foi encontrado parte dos valores”, relatou a delegada.

Os primeiros R$ 66 mil foram encontrados em um dos cômodos da casa da mulher investigada, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Lá, segundo a polícia, ela confessou o paradeiro de mais um restante do valor, escondido na casa de um familiar, que tinha guardado o dinheiro a seu pedido. Os policiais foram, então, ao Bairro Santa Inês, também na zona sul, onde apreenderam mais R$ 280 mil, aproximadamente, além de valores em euro.

No total, a polícia recuperou, aproximadamente, R$ 350 mil. A polícia ainda não sabe com o que foi gasto o restante do dinheiro.

A delegada Andreza Monteiro explicou que o valor foi depositado em uma conta judicial, onde ficará guardado até a finalização do inquérito policial.

A mulher investigada foi intimada a se apresentar na 6ª DP para prestar esclarecimentos. A investigação prossegue. Os próximos passos serão ouvir outras testemunhas e analisar documentos que o advogado anunciou que irá apresentar em audiência.

Após a conclusão, o inquérito será remetido ao Ministério Público, que analisará se denuncia, ou não, a acusada à Justiça do Amapá. A pena para o crime de apropriação indébita varia de 1 a 4 anos de prisão.