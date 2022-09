Na caverna ou no fundo do poço, para onde olhar?

Acompanhe a análise de Samuel 22

Compartilhamentos

Bom dia! Ainda fugindo do rei Saul, Davi e sua família se esconderam em uma caverna. O monarca tinha ordenado uma chacina, matando todos os sacerdotes do templo. Alguns soldados experientes de várias tribos, cerca de 400, tinham se juntado a Davi e estavam com ele na caverna. Ali, Davi se reencontrou com Deus. É o que devemos fazer na caverna ou no fundo do poço. Ouça a análise de Samuel 22 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quarta-feira (28) com o nosso Senhor Jesus!