No Amapá, Ciro explica como dá para virar eleição

Presidenciável do PDT esteve em Macapá nesta sexta-feira.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), mandou uma mensagem para a juventude amapaense em sua atividade de campanha realizada nesta sexta-feira (16), em Macapá. O evento ocorreu na sede da escola de samba Maracatú da Favela, área central da capital amapaense.

Acompanhado do governador Waldez Góes e do candidato à vice-governador do Amapá, Teles Júnior, ambos também do PDT, Ciro respondeu ao questionamento feito pelo Portal SelesNafes.com sobre qual sua proposta específica para que a juventude amapaense não precise mais buscar empregos em outras regiões do país – notadamente o sul.

“Deixa eu te dizer: o que eu quero é invadir a juventude com a economia digital. Hoje, com uma ferramentaria digital, você pode fazer um Youtuber virar uma pessoa muito rica rapidamente. Felipe Neto. Felipe Neto tem R$ 65 milhões de patrimônio. Qual a profissão dele? Youtuber. Isso tá disponível pra todo mundo”, declarou o candidato.

Ainda sobre a mesma pergunta, Ciro falou sobre alguns dos potenciais econômicos que ele percebe para o Amapá.

“É bem provável que vocês, aqui, tenham muito mais potencial do que aquela economia exaurida das grandes cidades no Brasil. Por que? Porque uma base biotecnológica pode nos oferecer uma farmácia, uma nova biotecnologia pra biomassa de energia, pode nos oferecer uma nova cosmética, que são coisas extraordinariamente enriquecedoras. A foz do Amazonas que vocês têm, aqui, é um negócio que, bem vendido, bem ‘publicizado’, com uma rede, uma malha viária correta, com uma capacitação, explode o turismo. Porque isso, aqui, é coisa que o mundo inteiro tem uma curiosidade completamente imensa”, disse Ciro.

Corrida eleitoral

Ciro Gomes tem pontuado com cerca de 7 a 8% nas pesquisas, em terceiro lugar, distante dos dois primeiros colocados, Lula e Bolsonaro, respectivamente. Ao Portal SN, questionado sobre a possibilidade de reversão deste quadro, ele analisou.

“Dá! [pra virar a eleição]. Veja, os políticos e os jornalistas, não é culpa da gente, nem sua nem nossa, queremos antecipar sempre o que é que vai acontecer. Mas nós, que temos traquejo, experiência, nós construímos o que queremos que aconteça. O povo brasileiro está sendo induzido por um poderoso esquema a ter que escolher entre ‘o coisa ruim’ e ‘o coisa pior’, na minha opinião. Vinte e cinco por cento do eleitorado, hoje, não quer nenhum dos dois e um terço do eleitor do Lula vota no Lula, só por uma razão: derrotar Bolsonaro. Um terço dos eleitores de Bolsonaro votam em Bolsonaro, só por uma razão: não quero de volta o Lula. Isso dá mais da metade do eleitorado. Ô, passa a bola, eu tô aqui”, finalizou Ciro Gomes.