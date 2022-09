No Amapá, confusão entre pai e filhos indígenas termina em morte

Sobreviventes foram levados para Aldeia do Manga (foto). Caso teria ocorrido na Aldeia Mombé, em Oiapoque, a 600 km de Macapá.

A Polícia Federal apura as circunstâncias da morte de um indígena ocorrido na madrugada desta terça-feira (27) na Aldeia Mombé, na Terra Uaçá, no município de Oiapoque, a 600 km de Macapá.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), por volta de 1h, o destacamento do Corpo de Bombeiros Militar em Oiapoque foi acionado pela equipe do posto de saúde da Aldeia do Manga – distante 23 km da sede urbana do município – para transportar dois indígenas que haviam chegado feridos da Aldeia Mombé. Os ferimentos seriam de golpes de faca.

A Polícia Militar acompanhou os bombeiros até a Aldeia do Manga, por volta de 1h30, e acionou a Polícia Federal, que tem a jurisdição nesses casos. Lá, foi confirmado que houve um desentendimento familiar havia terminado na morte do pai indígena, Val Forte.

Os filhos dele, Alenilson e Francinaldo Forte, foram transportados para o Hospital de Oiapoque após receberem os primeiros socorros no posto de saúde da Aldeia do Manga. As autoridades não divulgaram mais informações sobre o caso.