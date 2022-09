No Equinócio, turistas exaltam o Amapá: “incrível”

Fenômeno do Equinócio da Primavera é observado no monumento Marco Zero do Equador, em Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Ana Beatriz, Renata e Núbia, mãe e filhas, estão há uma semana no Amapá, e, na tarde dessa quinta-feira (22), ficaram encantadas ao ver pela primeira vez o Equinócio da Primavera, no Marco Zero do Equador, zona sul de Macapá.

Apesar de ter ocorrido exatamente às 12h33 do último domingo (20), o fenômeno em que o sol fica na mesma direção do obelisco do Marco Zero, projetando a sombra sobre os marcos da Linha do Equador, dura por mais alguns dias, o que atrai pessoas do Amapá e muitos turistas.

Este foi o caso dessa família do Rio Grande do Norte radicada em Fortaleza (CE), que, com muita simpatia, contou que estão adorando a visita ao Amapá.

“Fizemos a experiência com o ovo e deu certo! É diferente, isso aqui é algo que não é divulgado e conhecemos só quando chegamos aqui. Aqui é muito top: a comida é muito boa, tudo, o peixe, a carne, camarão. O Rio Amazonas é top! A gente veio pra cá sem expectativa e foi show, já queremos voltar”, contaram as irmãs.

Além dessa conversa inicial, elas também gravaram um vídeo curto para o Portal SelesNafes.com onde, em síntese, dizem que o Amapá é incrível. Veja: