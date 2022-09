Ouça a análise de Samuel 10

Bom dia! Saul era o rei, ungido por Deus. Ele vivia uma boa fase, chegando até a profetizar no meio dos profetas. Além disso, ele tinha um porte físico e altura acima da média e beleza. Quando ele apareceu diante do povo, foi imediatamente aclamado. Ouça a análise do capítulo 10 de Samuel com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (16) com o nosso Senhor Jesus!