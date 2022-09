Nove procurados são presos pela Polícia Civil

Ações se concentraram em áreas de ponte do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá capturou, na quinta-feira (15), nove pessoas, cinco delas em flagrante, durante a 14ª fase da Operação Asfixia, que visa o enfrentamento à criminalidade organizada e ao tráfico de drogas em áreas consideradas de risco no Amapá.

Além das prisões, a ação policial apreendeu duas armas de fogo, munições, drogas e uma pequena quantia em dinheiro.

As ações se concentraram, desta vez, em áreas de ponte do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá. Mais de 80 pessoas foram abordadas, revistadas e tiveram seus dados pessoais consultados na base de dados da polícia e da justiça. A população agradeceu a presença dos Policiais Civis no bairro.

Entre os presos, duas mulheres e um homem foram capturados através dos cumprimentos de mandados de prisão pelos crimes de lesão corporal (violência doméstica), tráfico de drogas e estupro, respectivamente. Um homem, investigado pelo crime de roubo, foi preso através do cumprimento de mandado de prisão preventiva.

As outras cinco pessoas presas, sendo quatro homens e uma mulher, foram capturadas em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Nenhum nome foi divulgado pelas autoridades.

A operação, que foi coordenada pelo delegado José Neto, diretor do Departamento de Polícia da Capital, contou com a participação de mais de 50 Policiais Civis de diversas Delegacias da Capital e Especializadas.