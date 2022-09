Novo anexo do HE recebe primeiros pacientes

Unidade tem 86 novos leitos e laboratório de análises clínicas.

O novo anexo do Hospital de Emergência de Macapá começou a receber os primeiros pacientes. Com capacidade para 86 novos leitos, o espaço foi entregue pelo Governo do Amapá na última terça (27).

Dos 86 leitos, 40 já estão em funcionamento para a fase de testes. Os demais estarão disponíveis na próxima etapa. Quando as duas etapas da ampliação forem concluídas, o HE passará de 108 para 190 leitos.

A expansão abriu um novo laboratório de análises clínicas, com capacidade para realizar mais de 100 tipos de exames.

O novo anexo é administrado pela Organização Social de Saúde (OSS) IBGH – Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – que contratou 198 servidores, entre médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, maqueiros, e outros.

Os leitos destinados a esta primeira etapa são para pacientes clínicos e cirúrgicos, com prioridades para aqueles com quadros mais agravados. Ao dar entrada no HE, o paciente passa por uma triagem e, se for o caso, encaminhado para um dos novos leitos, de acordo com cada situação analisada.