Ouça a análise de Rute 4

Compartilhamentos

Bom dia! Havia outro resgatador antes de Boás, chamado apenas de “Fulano”. Mas ele não era digno de casar com Rute pois só estava interessado dos benefícios que teria. Aceitou os direitos, mas não os deveres, deixando Boás livre para assumir os dois. Quem temos sido? Fulano ou Boás. Deus escolheu Israel, mas todas as nações também foram convidadas. Ouça a análise de Rute 4 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima terça-feira com o nosso Senhor Jesus!