Bom dia! Os limites são necessários para a nossa própria proteção. No último capítulo de Juízes, vamos ver que depois da guerra entre as tribos de Israel e a Tribo de Benjamim, mais acontecimentos grotescos ocorreram. Tudo isso porque tiraram Deus do centro de suas vidas. Ouça a análise de Juízes 21 no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima sexta-feira com nosso Senhor Jesus.