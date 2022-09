O nosso parente mais próximo

Ouça a análise de Rute 3

Bom dia! Noemi estava preocupada com o futuro de Rute, e queria que ela novamente se casasse. Boaz era o parente vivo mais próximo, e poderia ser o seu “resgatador”, que tinha a responsabilidade de casar com uma viúva, resgatar o patrimônio e garantir a continuidade da linhagem. É mais uma história que nos mostra que não estamos desamparados. Ouça a análise de Rute 3 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima segunda-feira (5) com o nosso Senhor Jesus!