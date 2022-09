Ouça a análise de Samuel 24

Bom dia! O rei Saul entrou numa caverna sem saber que Davi e seus guerreiros estavam ali. Os homens incentivaram Davi a matar Saul, inclusive acreditando que essa teria sido uma providência de Deus para livrá-lo do inimigo. Mas Davi, acostumado a consultar e ser orientado por Deus, tomou outra decisão que fez seu inimigo chorar. Ouça a análise de Samuel 24 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por sua Palavra, e tenha uma ótima sexta-feira (30) com o nosso Senhor Jesus!