‘Ofensa deixa o debate feio’, diz mediador enviado pela Rede Amazônica de Roraima

Luciano Abreu está há 23 anos na emissora, e falou sobre os principais desafios de um mediador

Por SELES NAFES

O jornalista da Rede Amazônica de Roraima, Luciano Abreu, de 47 anos, foi o escolhido este ano para ser o mediador do debate entre candidatos ao governo do Amapá, na noite desta terça-feira (27). Com isso, a emissora, que detém o sinal da Globo no Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas, cumpre uma tradição de escalar jornalistas de outras praças para evitar ao máximo qualquer tipo de propaganda negativa sobre a transparência e seriedade do evento.

Luciano Abreu está na emissora há quase 23 anos. Ele começou em Roraima como repórter, foi gerente de jornalismo até ser transferido para Manaus, onde ficou por mais de uma década. Como repórter, fez a cobertura de eventos importantes no Amazonas, como a Copa do Mundo e a pandemia. Hoje, ele é apresentador do Jornal de Roraima 2ª Edição e também atua em reportagens especiais para os jornais da rede.

Em 2020, Abreu mediou o debate do 2º turno para a prefeitura de Manaus, entre Amazonino Mendes e Davi Almeida (que não compareceu, mas ganhou a eleição). Sobre o papel do mediador, o jornalista veterano acredita que o principal desafio seja aparecer o menos possível.

“Eles precisam aproveitar para apresentar propostas e influenciar os indecisos, e as vezes até mudar o voto diante de um projeto de governo que seja melhor pra o eleitor”, avalia.

“O desafio é aparecer o mínimo possível para tentar não interferir, mas é claro que os candidatos também precisarão colaborar muito. Quando trocam as propostas por acusações e ofensas, o debate fica feio e o mediador vai tendo que intervir mais”, complementou.

Convidados e incerteza

Pela primeira vez, o debate do 1º turno da Rede Amazônica no Amapá terá apenas três candidatos. A emissora decidiu cumprir à risca o Código Eleitoral, que permite às empresas de TV e rádio convidar somente os candidatos de partidos que possuam pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional.

Por esse critério, ficaram de fora Gianfranco Gusmão (PSTU) e Gesiel Oliveira (PRTB), que inclusive teve negado pelo TRE um pedido de liminar para ser incluído no debate.

Foram convidados: Clécio Luís (SD), Jaime Nunes (PSD) e Gilvam Borges (MDB). As coligações confirmaram no último dia 14, em reunião na sede da emissora, que irão participar do debate. Ontem à noite, encerrando especulações a campanha de Jaime divulgou nas redes sociais que ele estará presente.

O debate, que terá 4 blocos e será no formato tradicional, vai ao ar às 22h30min, depois da novela Pantanal.