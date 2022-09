Os altos e baixos

Ouça e veja a análise do capítulo 21 de 1 Samuel

Bom dia! O capítulo 21 do primeiro livro de Samuel narra a fuga de Davi com seus homens do rei Saul. Para se passar despercebido numa cidade onde buscou abrigo, ele chegou a fingir que era louco. A vida é cheia de altos e baixos, e as vezes nos deixamos tomar pelo desespero. Mesmo assim, Deus houve o clamor do nosso coração, e isso Davi narra no Salmo 34. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida e também no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima terça-feira (27) com o nosso Senhor Jesus!