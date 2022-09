Padre inicia campanha à presidência da República pelo Amapá

Ortodoxo, padre Kelmo Luís tem como vice um pastor evangélico e representará o PTB no lugar de Roberto Jefferson

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) lançou na noite desta segunda-feira (12), em um centro de convenções em Macapá, a candidatura do Padre Kelmon Souza, de 45 anos, à presidência da República do Brasil.

Nascido em Salvador (BA), Padre Kelmon está substituindo o então candidato Roberto Jefferson, que acabou tendo sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base na Lei da Ficha Limpa. Ao invés de recorrer da sentença, o PTB optou por oficializar logo a candidatura do Padre Kelmon, que até então era vice de Roberto Jefferson. Hoje, a chapa é completada com um candidato à vice-presidente pastor, o pastor Gamenal, atuante na cidade de Juiz de Fora (MG).

Defender a direita

Em um comunicado no website do PTB, o Padre Kelmon elencou alguns pontos sobre sua repentina candidatura.

“Nós estamos nessa luta para defender os valores e princípios da direita0. A nossa vida Cristã é regida pela vontade de Deus e eu acredito nisso piamente. Eu me sinto honrado por oferecer o meu nome, a minha vida à nossa Pátria. Precisamos garantir que a direita permaneça no governo do nosso Brasil”, afirmou Padre Kelmon Luís.

O evento em Macapá contou com a presença do presidente nacional do PTB e candidato à deputado federal, Kassyo Ramos e demais candidatos da legenda, além do pastor Gamenal, que realizaram m ato político, mas cheio de simbolismos religiosos, como a formação da chapa poderia supor.

Da igreja romana à ortodoxia

Padre Kelmon disse ter recebido o chamado de Deus, por volta dos 19 anos de idade e pouco depois foi para um seminário para tornar-se um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. No entanto, diz ter-se encantado com as histórias sobre a “Igreja do Oriente”, e assim acabou abandonando o primeiro seminário e mudando para a Igreja Católica Ortodoxa.

Nos movimentos de direita, ficou conhecido após realizar discursos em manifestações conservadoras na Avenida Paulista.

“Eu vivo isso à flor da pele todo dia. Eu estou com pessoas que tiveram que abandonar seus países por serem perseguidos por este comunismo e socialismo que está destruindo vida, nações, e eu vi, fui ver com meus próprios olhos e pude trazer essas pessoas pra cá e ouvir suas histórias”, declarou o padre.