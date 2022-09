Pai acusado de abusar da filha de 13 anos vai para o Iapen

O crime ocorreu na casa onde o casal mora com a menina e outros irmãos, no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá. Caso foi investigado pela DCCM.

Por OLHO DE BOTO

A juíza Thina Luiza Dalmeida Gomes decretou, neste domingo (19), durante audiência de custódia, a prisão preventiva do pai acusado de abusar sexualmente da filha de 13 anos, em Macapá.

Carlos dos Santos, de 45 anos, foi capturado na noite de sábado (18), após ter sido denunciado pela esposa à polícia.

O crime ocorreu na casa onde o casal mora com a menina e outros irmãos, localizada no Bairro Universidade, na zona sul da capital amapaense.

Quando a PM chegou ao local, Índio, como o acusado também é conhecido, estava imobilizado e com várias escoriações pelo corpo, pois havia sido espancado por populares.

Ele precisou passar por procedimentos médico e depois seguiu para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Já a garota foi submetida a exames na Polícia Científica e o resultado revelou que não houve conjunção carnal, porém, o delegado Roberval Rangel apurou que a vítima já vinha sendo abusada pelo pai desde quando ela tinha 10 anos. Ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e o caso comunicado à Justiça.

Na decisão, a magistrada entendeu que existem indícios de materialidade e autoria do crime, tornando a preventiva necessária para garantir a ordem pública e a integridade da criança, que só tem 13 anos.

O flagrante aconteceu na noite do último dia 16, contudo, o acusado fugiu da cena do crime e só foi preso no sábado, quando foi pego por populares, jogando bilhar em um bar nas proximidades.

De acordo com a Polícia Civil, foram os irmãos da vítima, também menores, que perceberam que havia algo errado dentro de casa.

A mãe não estava e o pai tinha chegado e se trancado com a menina em um quarto, por volta de 21h. Mas, antes, teria ordenado aos outros filhos que saíssem da casa, sendo que por curiosidade, os meninos foram olhar por uma fresta na parede e flagraram o pai tentando praticar o estupro contra a filha.

Eles, então, deram o alarme e o acusado fugiu, sendo encontrado dois dias depois.