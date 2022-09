Pastor Dídio é o 1º caso de indeferimento entre os candidatos a deputado federal

Decisão de barrar candidatura foi do TRE por unanimidade

Por SELES NAFES

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) acatou a ação de impugnação do Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura do Pastor Didio (Republicanos) a deputado federal. Foi o primeiro caso de candidatura à Câmara dos Deputados barrada pela justiça eleitoral nesta eleição.

O relator foi o juiz Orlando Vasconcelos, que acatou argumento do MP Eleitoral de que o pastor, ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular, foi condenado por compra de votos nas eleições de 2018, e teve cassado o mandato de 1º suplente de deputado federal.

De acordo com o processo, um apoiador de Didio ofereceu R$ 100 para que eleitores divulgassem em seus perfis no Facebook o nome e o número do candidato, em 2018. A defesa de Didio apresentou contestação afirmando que o processo tinha falhas processuais graves, como a falta de perícia nos prints anexados à ação.

Em 2016, Didio foi eleito vereador de Macapá em 2016 pelo PRP. Em 2018 ele concorreu a deputado federal. Em 2020, já filiado ao Patriota, se candidatou a vice-prefeito de Macapá na chapa do pastor Guaracy (PSL).