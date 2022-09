Pedra Branca retrata Brasil Império em desfile cívico

Município a 189 km de Macapá comemorou o 7 de setembro.

O desfile cívico de Pedra Branca do Amapari, realizado pela prefeitura, voltou às principais avenidas do município nesta quarta-feira, 7 de setembro de 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil, após 2 anos de restrições impostas pela pandemia.

O vento reuniu aproximadamente 2 mil pessoas. Escolas municipais, estadual, Centro de Referência em EaD do Ifap, igrejas e órgãos públicos levaram para a avenida Francisco Brás o tema Bicentenário da Independência, com direito à encenação alusiva ao Brasil Império.

Os pelotões retrataram desde a chegada de Dom Pedro I ao Brasil, os povos originários, a luta dos negros durante a escravidão e homenageou também a luta de mulheres pela conquista do seu espaço na sociedade.

O desfile teve apresentação dos órgãos de segurança pública, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e o projeto Guarda Mirim.

Durante todo o percurso dos pelotões, a Banda Musical da Escola de Música João Maria Dias de Moraes, comandada pelo maestro Kennedy Amorim, por meio dos seus 45 integrantes executou canções como “The Final Countdown”, “Anunciação” e “Asa Branca”.

“É um momento de extrema emoção, depois de dois anos sem poder realizar eventos presenciais retornar neste ano emblemático de bicentenário da Independência do Brasil com um dos mais importantes eventos de cidadania do município. Uma união de esforços da prefeitura em promover, mas acima de tudo de organização e criação das escolas e alunos, igrejas, sociedade civil organizada, segurança pública, enfim, o resultado é essa linda festa de cidadania”, declarou a prefeita Beth Pelaes.