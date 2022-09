PF investiga suposta compra de votos em Santana, mas não faz apreensões

Mandado foi cumprido no Cras, mas nenhuma cesta básica foi levada pelos policiais. Foto: Reprodução

Da Redação

Policiais federais no Amapá cumpriram um mandado de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (28), no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá.

A denúncia investigada era a de que servidores estariam distribuindo cestas básicas todas as manhãs em troca de votos para candidatos ao governo do Estado, a deputado federal e estadual. Os nomes não foram divulgados, mas o Portal SN continua na apuração.

A PF informou que a pena para o crime de compra de votos é de 4 anos de reclusão, além de cassação do registro ou do diploma.

A prefeitura de Santana confirmou a investigação da PF e MP Eleitoral no Cras, e garantiu que “gestão está dando todo o suporte para a ação e abrirá procedimentos administrativos para apurar os fatos assim que tiver maiores informações”.

A prefeitura de Santana confirmou a informação da PF de que não houve apreensões de cestas básicas.