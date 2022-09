PM flagra compra de votos envolvendo candidatas a estadual e federal

Policiais no Mucajá desconfiaram da entrega de alimentos, apreenderam listas de eleitores e material de propaganda

Compartilhamentos

Da Redação

Policiais do 1º Batalhão da PM do Amapá conduziram quatro pessoas para a superintendência da Polícia Federal de Macapá, na noite desta quinta-feira (30), suspeitas de crime eleitoral. Elas estavam entregando alimentos e foram flagradas com listas de eleitores e material de campanha de duas candidatas.

Os policiais relataram que estavam em patrulhamento pela Rua 01 do Mucajá quando avistaram uma mulher entregando sacolas para outra. Ao perceberem a viatura da PM, as duas ficaram nervosas e levantaram suspeitas.

Na abordagem delas e de um carro de apoio, foram encontradas listas com 6 páginas de nomes e dados pessoais de pelo menos 60 eleitores e até seus locais de votação. Em seguida, os policiais perceberam que os nomes de uma das mulheres em atitude suspeita, e de um homem também abordado, constavam nas listas.

Na abordagem do carro de apoio adesivado com propaganda das candidatas Telma Nery (estadual) e Sandra Lacerda (federal), a equipe encontrou, além das listas, muito material de propaganda das duas candidatas.

Questionado sobre seu nome estar numa das listas, o homem abordado informou que receberia R$ 50 junto com os demais eleitores que constavam na relação que tinha a logo do Podemos.

O motorista do carro, identificado como Benalco Leal, de 36 anos, teve o celular apreendido. Os policiais informaram no boletim de ocorrência que ele estava recebendo muitas mensagens e ligações suspeitas durante a abordagem, e que foi necessário apreender e desligar o aparelho para preservar provas. Ele e mais três pessoas, incluindo os eleitores, foram apresentados na sede da PF.

Esta é a segunda ocorrência eleitoral envolvendo a candidata Sandra Lacerda. No dia 23 de setembro, policiais militares e civis de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, apreenderam material de campanha dela, do candidato ao governo Jaime Nunes (PSD), além de R$ 30 mil com um homem que havia acabado de desembarcar de um avião no aeroporto da cidade.