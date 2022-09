Policiais encontram faca usada em crime após preparo do almoço

NO SUL DO AMAPÁ

Arma foi usada numa tentativa de feminicídio. Agressor foi preso

Por LEONARDO MELO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um jovem acusado de uma tentativa de feminicídio, neste fim de semana, no município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá. A arma usada no crime estava sendo lavada na casa de uma amiga dele quando os policiais chegaram e fizeram a apreensão.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (4), no Bairro das Malvinas. Segundo a polícia, a vítima de 28 anos estava na casa de uma amiga quando o agressor de 24 anos chegou armado com uma faca. Os dois tinham morado juntos, mas estavam separados.

Durante a confusão, a amiga foi ferida com um corte no rosto e a ex-companheira esfaqueada duas vezes, sendo uma na mão e outra no tórax do lado direito. Em seguida, o agressor fugiu do local.

A vítima foi levada para o Hospital de Laranjal do Jari, onde passou por um procedimento e continua internada. Policiais da Delegacia da Mulher e da 1ª DP iniciaram as diligências atrás do criminoso.

Os policiais descobriram que ele estaria esperando uma catraia para fugir, mas acabou sendo surpreendido pelas equipes. O acusado foi conduzido e confessou o crime. Ele levou os policiais até a casa de uma amiga, onde informou ter deixado a faca usada no crime.

Quando os investigadores chegaram no endereço, encontraram a dona da casa lavando a faca depois que ela foi usada para preparar o almoço. Ela alegou que não sabia que a lâmina tinha sido usada em um crime. A arma foi apreendida ainda com a espuma do sabão e apresentada para perícia.

A delegada Ellen Gomes, titular da Delegacia da Mulher de Laranjal do Jari, tomou o depoimento do agressor. Ele disse que estava embriagado e que o crime teria sido motivado por ciúmes. O acusado foi encaminhado para audiência de custódia.