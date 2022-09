Por não aceitar a separação, homem tranca esposa em casa por 4 dias

Casa onde a mulher foi presa pelo acusado em Oiapoque. O acusado foi preso com cocaína

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Mantida em cárcere privado pelo marido por pelo menos cinco dias, uma mulher foi libertada por policiais civis, militares e penais, que compõem a ‘Operação Hórus’, após uma denúncia anônima. O homem foi preso por dois crimes. O caso ocorreu na área urbana do município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

De acordo com o delegado Bruno Almeida, do Ciosp de Oiapoque, a prisão foi feita no último sábado (17). A vítima relatou que estava sendo mantida em cárcere deste a terça-feira (13). A mulher apresentava vários sinais de agressões e relatou que o infrator não aceitava o fim do relacionamento.

“Trata-se de uma pessoa já conhecida da polícia. Além de violência doméstica contra essa senhora, responde e outros processos. Já foi condenado por tráfico e outros crimes dentro na cidade”, comentou o delegado.

Dentro da casa, a vítima relatou a possibilidade de ter armas e drogas. Com a permissão dela, os agentes fizeram uma varredura.

Foi encontrado um caderno com anotações direcionado ao tráfico, dinheiro em espécie (reais, euros, dólares americanos e surinamês), cerca de 1 kg de pasta base de cocaína escondido num armário. Segundo o delegado, diluída, a droga poderia render 3 kg.

Também foram encontrados vários comprovantes de depósito. Bruno Almeida aponta que o homem é responsável pela distribuição de drogas de uma facção criminosa em Oiapoque.

“Essa droga ia render cerca 150 mil após ser refinada. O armamento não conseguimos localizar. Na casa também encontramos joias, que ele alega ser dele, mas como não trabalha, devem ser oriundas do tráfico”, acrescentou.

O homem foi preso em flagrante por cárcere privado e tráfico de drogas. Ele está à disposição da Justiça. Os nomes e idades não foram divulgados.